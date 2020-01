HONEY TRAP : महिला के साथ बैडरूम में था व्यापारी और आ धमकी कथित महिला पत्रकार

HONEY TRAP : महिला के साथ badroom में था व्यापारी और आ धमकी कथित महिला पत्रकार

- व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसा कर मांगे 25 लाख

- दो महिलाओं समेत तीन जनों के खिलाफ मामला दर्ज

- Businessman thretend for 25 lakh by trapping him in honey trap

Case filed against three people including two women