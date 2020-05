covid19 : रात में कफ्र्यू तोड़ कर घरों से निकले कई लोग !

lockdown 4.0 in surat

- अठवा पुलिस ने 17 मामले दर्ज कर, कई लोगों को पकड़ा

- सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Many people left the house by breaking the curfew in the night! - Athawa police registered 17 cases, caught many people - Video went viral on social media