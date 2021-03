FRAUD : जनधन योजना का झांसा देकर जीएसटी चोरी का मास्टर माइंड चक्कीवाला



- पांच-पांच हजार देकर दर्जनों दिहाड़ी श्रमिकों के नाम लिए थे जीएसटी नम्बर

- लूंगीवाला बंधुओं से रिमांड के दौरान पूछताछ में हुआ खुलासा

