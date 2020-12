MINI BAR : वेसू के व्यापारी ने घर में ‘बार’ बना रखा था, दिल्ली से मंगवाता था शराब



- पुलिस को मिली थी ऑन लाइन जुआ खिलवाने की सूचना

- पीसीबी ने छापा मार कर शराब की 35 बोतलें जब्त की

- Police received information about online gambling take action

- PCB raids seize 35 bottles of liquor and file case at umra police station