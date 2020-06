4.13 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में मिल मालिक गिरफ्तार



- प्रिंट के लिए भेजा गया ग्रे कपड़ा नहीं लौटाने पर कोहीनूर मार्केट के व्यापारी ने दर्ज करवाई थी शिकायत

- Kohinur market merchant lodged a complaint for not returning the gray cloth sent for print