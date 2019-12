Surat News; खनन विभाग ने पकड़ा अवैध मिट्टी खनन

नवसारी. नवसारी खनन विभाग (Mining department ) ने इटालवा गांव में सरकारी तालीम भवन के पीछे चल रहे अवैध मिट्टी खनन ( illegal soil mining)का मामला पकड़ा है। सोमवार सुबह छापेमारी कर मौके से कई वाहनों समेत एक करोड़ से ज्यादा का सामान जब्त किया गया। खनन विभाग को रात में यहां पर व्यापक पैमाने पर अवैध रूप से मिट्टी खनन की सूचना मिली थी। इसके बाद सोमवार तडक़े यह कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर जेसीबी एवं पोकलैन्ड मशीन से मिट्टी की खुदाई कर ट्रकों में वहन किया जा रहा था।

