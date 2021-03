kissan andolan : मिट्टी सत्याग्रह- दांडी से निकलेगी दिल्ली के लिए यात्रा



- किसान आंदोलन के समर्थन में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर रवाना होंगे किसान

- Farmers will leave with a handful of soil in support of the farmer movement