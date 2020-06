lynching : भेस्तान में रात्रि कफ्र्यू के दौरान मोब लिंचिंग !

covid19 : lockdown 4.0 in surat

- दो जनों को चोर समझ इतना पीटा की एक की मौत हो गई, दूसरे की दोनों टांगे टूट गई

Mob lynching during night curfew in Bheestan surat

- Two people were deemed to be thieves and beaten so much that one died, the other's legs were broken.