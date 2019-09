MODI CONNECTION; सरदार की प्रेरणा से हटा अनुच्छेद 370

नर्मदा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपना 69वां जन्मदिन सरदार सरोवर नर्मदा बांध पर मनाया। गुजरात के नर्मदा जिले में केवडिया स्थित बांध पर मंगलवार सुबह उन्होंने नर्मदा जलराशि क ी 101 पंडितों के साथ

पूजा कर चुनरी चढ़ाई और आरती की। इस दौरान इलाका शंखनाद से गूंज उठा। अब तक के रिकॉर्ड स्तर 138.68 मीटर तक भरे लबालब बांध को देखकर प्रधानमंत्री भाव-विह्लल नजर आए।

4 पी का अदभुत संगम सरदार सरोवर नर्मदा बांध के व्यू प्वॉइंट पर हुई जनसभा में पीएम मोदी ने कहा- इसी नर्मदा की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर में भी विश्वास और विकास की नई धारा बहाएंगे। इन्हीं सरदार वल्लभाई पटेल की प्रेरणा से धारा 370 हटाने में कामयाब हुए हैं।

मोदी ने भाषण की शुरुआत केम छो? से करते हुए कहा कि नर्मदा का पानी सिर्फ पानी नहीं, अपितु पारस है। जिसने विकास की राह को खोल दी है। प्रगति, प्रकृति पर्यावरण व पर्यटन का अदभुत संगम केवडिया बन गया है। नीचे जल सागर है तो पीछे जन सागर। सरदार पटेल का सपना सही मायने में आज पूरा हुआ है। सरदार सरोवर बांध और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दोनों ही इच्छा शक्ति व संकल्प शक्ति का प्रतीक है। सरदार पटेल की प्रेरणा से ही सरकार नए भारत क ा संकल्प पूरा कर रही है।

उन्होंने कहा कि 11 माह की अल्पावधि में स्टेच्यू को देखने के लिए 23 लाख से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने जल, जंगल व जमीन को प्लास्टिक मुक्त करने के अभियान का भी आह्वान किया।

मोदी ने उड़ाई तितलियां

इससे पहले मोदी नेे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास चल रहे विविध प्रोजेक्टों का जायजा लिया। फिर उन्होंने कैक्टस पार्क, वॉटर राफ्टिंग, जंगल सफारी भी देखी और बटर फ्लाय गार्डन में बॉक्स में से रंग-बिरंगी तितलियों निकालकर हवा में छोड़ दी। उनके साथ प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल भी साथ रहे।

