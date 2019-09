modi connection; अतुल बेकरी को गुजरात बुक ऑफ रेकर्ड में मिली जगह

सूरत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर अतुल बेकरी ने इस अवसर को अनुच्छेद 370 हटाने के निर्णय से जोड़ दिया। इस मौके पर बेकरी संचालक ने मंगलवार को 370 से अधिक जगहों पर एक साथ बच्चों को फूड पैकेट वितरित किए थे।

अतुल बेकरी के इस प्रयास को गुजरात बुक ऑफ रेकर्ड में जगह मिली है। गुजरात बुक के राजेश माहेश्वरी ने बताया कि अतुल बेकरी के इस प्रयास को यूनिक केटेगरी में शामिल किया गया है।

अतुल बेकरी के अतुल वेकरिया ने बताया कि वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को अतुल्य शक्ति दिवस के रूप में मना रही है। इस बार प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर कश्मीर से हटे अनुच्छेद 370 की थीम रखी गई है।

इसके तहत सूरत समेत दक्षिण गुजरात और वडोदरा शहर एवं जिले में 370 से अधिक जगहों पर एक ही दिन एक साथ केक काटा गया।

इस मौके पर आंगनवाडी, स्लम क्षेत्र और आदिवासी बच्चों के साथ ही दिव्यांग और विशेष बच्चों को पौष्टिक आहार के फूड पैकेट भी वितरित किए गए। गौरतलब है कि अतुल बेकरी को दो बार गिनीज बुक में जगह मिल चुकी है।

