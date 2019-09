MODI IN GUJARAT; अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री इसलिए गए नर्मदा किनारे

नर्मदा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपना 69वां जन्मदिन केवडिय़ा स्थित सरदार सरोवर नर्मदा बांध पर मनाया।

उन्होंने जन्मदिन पर माता नर्मदा की पूजा-ुपाठ एवं नारियल और चुनरी चढ़ाकर आरती उतारी। नर्मदा की जलराशि और बांध के लबालब भरे दृश्य को देख प्रधानमंत्री भाव विभोर हो गए।

