मोदी ने कही ऐसी बात कि सकते में आ गया पाक

सूरत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो जंग नहीं जीत सकते, हमारे देश की एकता को खंडित करने में जुटे हैं।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की प्रेरणा से हम भावनात्मक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण की दिशा में काम कर रहे हैं। जब पटेल ने रियासतों के एकीकरण का काम शुरू किया था, कई शासकों ने एकता की भावना से अपनी रियासतों का देश में विलय किया था। सरदार के बहाने चाणक्य को याद करते हुए कहा कि सदियों पहले चाणक्य ने भारत को एकजुट किया था और बाद में यह काम सरदार पटेल ने किया।

इस मौके पर पाक का नाम लिए बगैर मोदी ने पड़ोसी मुल्क पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो युद्ध में हमसे नहीं जीत सकते वो देश में फूट डालने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन का उददेश्य सामने रखते हुए कहा कि इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। सरदार की जयंती पर गुरुवार को देशभर में एकता यात्रा निकाली गई है और लोगों ने राष्ट्रीय एकता के लिए शपथ ली है। अनेकता में एकता को देश का गौरव और पहचान बताते हुए कहा कि जब हम दूसरे संप्रदाय और धर्मों की परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान करते हैं तो दोनों के बीच प्यार और जुड़ाव बढ़ता है।

पूर्वोत्तर का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर अलगाववाद से जुड़ाव की ओर बढ़ रहा है। दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान करीब है। इससे पहले प्रधानमंत्री जब पटेल को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे, भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर से दुनिया की इस सबसे बड़ी प्रतिमा पर फूल बरसाए गए।

संघ प्रदेशों में सातवें वेतन भत्ते का लाभ शुरू

मोदी ने कहा कि दोनों नए संघ प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लददाख को वन नेशन के सूत्र में पिरोने की कवायद केंद्र ने शुरू कर दी है। इसके तहत आज से इन प्रदेशों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यह ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि हम सिर्फ लकीर पीटने का काम नहीं करते। वन नेशन का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने हमारी कोशिश देश को एक सूत्र में बांधने की है।

He was the stalwart who unified India.



A leader of farmers, a great administrator and uncompromising when it came to safeguarding rights of the poor, India will always remember Sardar Patel’s unparalleled contribution.



Paid tributes to him at the ‘Statue of Unity.’ pic.twitter.com/t900IoQh4W