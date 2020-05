lockdown in surat : मोरा गांव में भी प्रवासी श्रमिकों ने पुलिस पर किया पथराव

covid 19 in surat

- पुलिस ने किया लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े

- गृह राज्य भेजने की मांग, प्रशासन की अपर्याप्त व्यवस्थाओं के प्रति श्रमिकों में रोष

In Mora village too, migrant workers pelted stones at police

- Police charged sticks, released tear gas shells

Demand to send home state, anger among workers for inadequate administration arrangements