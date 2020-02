Valsad News; ; मोरारजी ने गुजरात को गौरवान्वित किया: रुपाणी

पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की 125वीं जयंती मनाई

मुख्यमंत्री ने किया मोरारजी देसाई की प्रतिमा का अनावरण

जन्मस्थान भदेली गांव के विकास के लिए एक करोड़ रुपए देने की घोषणा

Celebrated 125th birth anniversary of former Prime Minister Morarji Desai

Chief Minister unveiled Morarji Desai's statue

Announcement of giving one crore rupees for the development of birthplace Bhadeli village