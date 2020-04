COVID19 IN SURAT : राशन के लिए पुलिस को रोज आ रहे है 50 से अधिक कॉल

LOCKDOWN IN SURAT - प्रशासन व समाजसेवी संगठनों के साथ मिल कर पुलिस कर रही लोगो के खाने पीने का इंतजाम

More than 50 calls are coming to the police daily for ration

Arrangement for drinking food for people doing police in association with administration and social organizations