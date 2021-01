GANG RAPE : सूरत की युवती को सौतेली मां ने 50 हजार में बेचा, जोधपुर में तीन जनों ने किया सामूहिक बलात्कार

- गर्भवती होने पर अस्पताल जाते समय चकमा देकर अजमेर भागी और प्राथमिकी दर्ज करवाई

Mother of Surati girl sold her for 50k, three men gang-raped in Jodhpur

- When getting pregnant she run away reached Ajmer and lodged FIR