Rail News; मुंबई डिवीजन डीआरएम ने वलसाड स्टेशन का किया दौरा

वलसाड. मुंबई डिवीजन के नए डीआरएम जीवीएल सत्यकुमार मंगलवार को वलसाड स्टेशन के दौरे पर आए थे। जहां उनका स्वागत कर यूनियन के नेताओं ने कई समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके निवारण की मांग की।

सत्य कुमार मुम्बई रेल मंडल के नए प्रबंधक

रेलवे मजदूर संघ के सदस्यों ने स्वागत किया

डीआरएम जीवीएल सत्यकुमार दोपहर में वलसाड स्टेशन पहुंचे थे। इस दौरान वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के लोगों कई समस्याएं बताई। इसमें स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, रेलवे कॉलोनी के मकानों की मरम्मत एवं रेलवे हॉस्पीटल की समस्याओं सहित कई अन्य दिक्कतों की जानकारी लिखित में देते हुए समस्या दूर करने की मांग की गई। डीआरएम के स्टेशन पर पहुंचने पर रेलवे मजदूर संघ के सदस्यों ने स्वागत किया। डीआरएम से रेलवे कर्मचारियों की कई मांगों को भी पूरी करने का अनुरोध किया गया। डीआरएम ने स्थानीय स्टेशन अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए।

वलसाड. मुंबई से अहमदाबाद जा रही ट्रेन में यात्रा कर रही महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रेलवे में सीटीआई है।

बताया गया है कि मुंबई के दहिसर निवासी डॉक्टर की पत्नी सयाजी नगर एक्सप्रेस में अहमदाबाद जा रही थी। ट्रेन के बिलीमोरा स्टेशन पार करने के बाद उसकी सीट के सामने बैठे शख्स ने उसके सामने अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। महिला ने आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर 182 पर कॉल कर दिया। इसके बाद अगले स्टेशन पर रेलवे पुलिस कोच में पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। उसे कोच से नीचे उतार लिया गया। पूछने पर उसने अपना नाम महेन्द्र परमार और रेलवे में सीटीआई बताया। वह बड़ौदा में नौकरी कर रहा है। महिला की शिकायत चलती ट्रेन में ही दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर वलसाड जीआरपी इसकी जांच कर रही है।





