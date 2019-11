Surat News; मुंबई हाईकोर्ट के आदेश ने शिक्षकों को कर दिया बेरोजगार

दमण. मुंबई उच्च न्यायलय ने फैसला लेते हुए दमण दीव में भर्ती 112 शिक्षकों को निकालने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि लिखित परीक्षा का आयोजन कर शिक्षकों की भर्ती की जाए। दमण दीव में अनुबंध में कार्य कर रहे शिक्षकों को हटाकर जिला प्रशासन ने 112 शिक्षकों की भर्ती टेट परीक्षा और मेरिट के आधार पर की थी। दमण दीव में जिन लोगों का इसमें चयन नहीं हुआ वे लोग मुंबई उच्च न्यायलय में गए। वहां बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन में लिखित परीक्षा की बात थी परन्तु लिखित में परीक्षा आयोजित नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट ने निर्णय लेते हुए कहा कि लिखित परीक्षा का आयोजन कर पुन: भर्ती की जाए। इसके बाद यह मामला केट में पहुंचा वहा भी उच्च न्यायालय का निर्णय को मान्य रखते हुए लिखित परीक्षा का आयोजन कर पुन: भर्ती करने को कहा गया।

