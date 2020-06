MURDER : रंजिश या फिर रंगदारी, जानिए क्यों हुआ शराब माफिया कालू पर हमला ?

liquor mafia Kalu murder case surat

- पुलिस का दावा गणेश वाघ पर हुए हमले का बदला लेने के लिए हुई हत्या

- क्राइम ब्रांच ने पांच हमलावरों को पकड़ा, मुख्य सूत्रधार अजय समेत अन्य फरार

MURDER: Attack on liquor mafia Kalu due to enmity or extortion?

- Police claim killing to ravenge attack on Ganesh Wagh

- Crime Branch apprehended five attackers, main accused Ajay and others absconding