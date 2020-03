MURDER : सिर फटा हुआ था और फर्श पर फैला था खून



- रहस्यमय हालात में श्रमिक की उसी के कमरे में हुई हत्या

- संदेह के दायरे में आए तीन जनों की खोज में जुटी पुलिस

Head was torn and blood was spread on the floor in surat

- Worker murdered in his room under mysterious circumstances

- Sachin gidc police in search of three people who came under suspicion