MURDER MYSTERY : शराब माफिया कालू की हत्या के मास्टर माइंड अजय की तलाश

crime in surat : liquor mafia Kalu murder case

- क्राइम ब्रांच ने पांचों आरोपियों को डिंडोली पुलिस के हवाले किया, कोविड-19 के बाद होगी गिरफ्तारी व रिमांड की प्रक्रिया

- Crime Branch handed over the five accused to Dindoli police, covid-19 will be followed by police for arrest and remand process