blackmailing : वीडियो बनाने पर की हत्या, जिसे सबूत मिटाने के लिए बुलाया उसी ने थाने जाकर खोला राज

Murder mystery : वीडियो बनाने पर की हत्या, जिसे सबूत मिटाने के लिए बुलाया उसी ने थाने जाकर खोला राज

murder dimond broker in katargam surat - अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था , कारखाने बुला कर पीटा और फिर गला घोंट कर मार डाला, हत्या के आरोप में कतारगाम का हीरा व्यापारी व उसका मित्र गिरफ्तार Blackmailing: Killing for making video, who called to destroy evidence, went police station and expose the mystry in surat. threatening to go viral video was blackmailing, calling the factory and then strangled him to death, arrested the diamond merchant and his friend of katargam on