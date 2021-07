गोडादरा में भाई को बचाने गए युवक की हत्या, दो मोटरसाकिल सवारों ने किया हमला

- रात्रि कर्फ़्यू की मियाद 20 तक बढ़ाई

- Extended the duration of night curfew to 20 july 2021 in surat