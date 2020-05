murder : जानिए 17 साल के किशोर ने क्यों ली विदेश से हत्या की सुपारी ?

covid19: lockdown 4.02 in surat

- कोरोना जांच के बाद छह आरोपियों में से तीन वयस्कों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

- उधना पटेलनगर में ऑटो रिक्शा चालक बाबू पंवार की हत्या का मामला, दो चाकूओं और त्रिशुल से किया था हमला

Murder: Know why a 17-year-old teenager got a supari killed from abroad? Police arrested three adults out of six accused after Corona test

- In Udhna Patel Nagar, the case of murder of auto rickshaw driver Babu Panwar, was attacked with two knives and Trishul