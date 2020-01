MURDER MYSTERY : प्रेमी को पाने के लिए सारी हदें तोड़ी महिला ने बच्चों के सामने ही पति को उतारा मौत के घाट !

MURDER MYSTERY : PANDESARA SURAT

- आरोपी महिला व उसका प्रेमी गिरफ्तार, चाकू से गले, नाक,गुप्तांग पर एक दर्जन किए थे वार

- पांडेसरा में सब्जी व्यापारी की हत्या का मामला..

The woman broke all limits to get the lover, the woman killed her husband in front of the children.

Accused woman and her lover arrested, stabbed with knife, throat, nose and a dozen on genitals

- Case of murder of vegetable trader in Pandesara ..