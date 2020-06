MURDER : चाकू-तलवार से किए अंधाधुंध वार, घर की दहलीज पर मारा गया शराब माफिया



- 9 जनों किया था उधना के बूटलेगर कालू पर हमला, डिंडोली पुलिस पांच संदिग्धों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी

MURDER: Indiscriminate stabbing with a knife and sword in a car, liquor mafia killed at home - 9 people had attacked the bootlegger Kalu of Udhna, Dindoli police arrested five suspects and engaged in investigation