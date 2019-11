Valsad session court decision: मासूम बेटे के हत्यारे पिता को आजीवन कैद

नौ वर्षीय बेटे ओम का चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी

2014 में हुई घटना में वलसाड सेशन कोर्ट ने सुनाई सजा



Nine-year-old son Om was strangled to death with a knife

Valsad session court sentenced in 2014 incident

alsad session court decision