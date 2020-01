नानी दमण जेटी गार्डन पर्यटकों को करेगा आकर्षित

दमण. नानी दमण जेटी का नवीनीकरण किया जा रहा है। इसका कार्य लगभग पूरा होने को है। इस गार्डन में व्यू गैलेरी सहित अनेक वस्तुओं को शामिल किया गया है, जो स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी। जेटी गार्डन का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

जेटी गार्डन का नया उपहार

नगर पालिका प्रशासन एकता उद्यान के बाद शहरवासियों को जेटी गार्डन का नया उपहार 26 जनवरी तक भेंट कर सकता है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के बैठने की व्यवस्था, रीडिंग रूम, बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, गार्डन और व्यू गैलेरी है। यह गैलेरी कनाडा वुडन और स्टील से बनाई जा रही है। इससे गैलेरी से समुद्र और नदी के संगम का दृश्य देख सकते हैं। नगर पालिका द्वारा लगभग 3 करोड़ के खर्च से यह बनाई जा रही है। गार्डन में 16 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। गार्डन का कार्य पूरा होने के बाद नानी दमण किले के निकट एक आकर्षक जगह लगेगी।

