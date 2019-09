Navratra News; नवरात्र आरंभ, नौ दिनों तक देवी आराधना

सिलवासा. रविवार से शारदीय नवरात्र आरम्भ हो गए हंै। सवेरे शुभ मुहूर्त 6.22 से 7.45 बजे 9.15 से 12.20 बजे व अभिजित मुहर्त 11.54 बजे के बीच मां अंबे की पूजा एवं कलश स्थापना की। मंडप, मंदिरों में दोपहर 1.45 से 3.15 बजे तक घट स्थापना, हवन, अनुष्ठान व पूजा का दौर चलता रहा। घट स्थापना करके श्रद्धालुओं ने माता रानी के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आराधना की। 7 अक्टूबर तक चलने वाले दुर्गा महोत्सव में आमली गायत्री मंदिर में प्रतिदिन सामूहिक पूजा एवं हवन का आयोजन रखा है। घर एवं सोसायटियों में कलश स्थापना के बाद 9 दिन तक नित्य मां अंबे की पूजा एवं आरती चालू हो गई है।

भक्तों ने मां अंबे के जमकर जयकारे लगाए

सार्वजनिक गरबा महोत्सव, दुर्गा पंडाल, मंदिरों में दुर्गा की पूजा आराधना एवं कलश विधि अपराह्न तीन बजे तक संपन्न हो गई। गरबा मंडप में घट स्थापना के दौरान भक्तों ने मां अंबे के जमकर जयकारे लगाए। गायत्री दुर्गोत्सव में गिरिजा का आह्वान करके पंडितों ने मंत्रोच्चारण करते हुए घट स्थापना की। पहले दिन माता शैलपुत्री की विधि विधान से कलश स्थापित करके पूजा अर्चना की गई। किलवणी नाका, पंचायत मार्केट, आमली, सुन्दरवन सोसायटी, बहुमाली, टोकरखाड़ा जंक्शन, गायत्री ग्राउंड, इन्दिरा नगर में जग कल्याणी को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया है। माता की घट स्थापना गांवों में बड़ी धूमधाम से की गई। बिन्द्राबीन, नरोली भवानी मंदिर में 9 दिन तक रोजाना दुर्गा पाठ, दुर्गा चालीसा एवं महाआरती का आयोजन रखा है। दादरा, नरोली, मसाट, सामरवरणी, रखोली, मधुबन, दपाड़ा, खडोली, खानवेल में मैया का मंडप सजाकर नवरात्र महोत्सव की शुरुआत हो गई है। गांव के चौपाल, चौराहे एवं सार्वजनिक स्थलों पर गरबा, डांडिया रास चालू हो गए है। ग्रामीण मां शेरों वाली की अन्नदेवी के रूप में पूजा करते हैं। पूरे प्रदेश में 7 अक्टूबर को महानवमी तक नवरात्र तथा 8 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। उसी दिन रावण दहन होगा।

कलथ यात्रा निकली

दुर्गा समिति ने डोकमर्डी ब्रिज के पास नौ दिवसीय हवन, अनुष्ठान व विशेष पूजा का आयोजन रखा है। हवन से आमली, पिपरिया, अथाल दमणगंगा, नरोली चार रास्ता, पुलिस थाना, किलवणी नाका होते हुए कलथ यात्रा निकली। महिलाएं ने दमणगंगा नदी का पवित्र जल लेकर हवन में हिस्सा लिया।

