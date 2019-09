navratri celebration; इनडोर में नो डोर

सूरत. शहर में गरबा आयोजन के लिए अब तक आयोजकों की खास पसंद बने रहे इनडोर स्टेडियम में गरबा के लिए कोई डोर खुलने नहीं जा रहा। एक ओर मानसून के देर तक सक्रिय रहने से खुले प्लाट्स में गरबा आयोजन कर रहे आयोजकों के पसीने छूट रहे हैं, इनडोर स्टेडियम को इस बार आयोजक ही नहीं मिले। यह संभवतया पहला मौका है जब इनडोर स्टेडियम में गरबा का आयोजन नहीं होने जा रहा। हालांकि वर्ष 2013 और 2014 में रिनोवेशन के कारण स्टेडियम बंद रखा गया था, इसलिए दो वर्ष इसे आयोजन के लिए नहीं दिया गया था।

सूरत में गरबों की धूम

शहर समेत दक्षिण गुजरात में खेल स्पर्धाओं को बढ़ावा देने के लिए मनपा प्रशासन ने वर्ष 1998 में इनडोर स्टेडियम का निर्माण कराया था। निर्माण के बाद से ही इसे विभिन्न आयोजनों के लिए दिया जाता रहा है। स्टेडियम में राजनीतिक व अन्य आयोजनों की संख्या खेल स्पर्धाओं से ज्यादा रही है।

इंडोर स्टेडियम में टेक्वॉन्डो चैम्पियनशिप

रिनोवेशन के दौरान वर्ष 2013 व 2014 में इसे किसी तरह के आयोजन के लिए बंद रखा गया था। नवरात्रि के दौरान इनडोर स्टेडियम में होने वाले गरबा आयोजन का शुरू से लोगों में खास क्रेज रहता आया है। जिन लोगों को उम्मीद थी कि इस बार भी इनडोर स्टेडियम में गरबा आयोजन होगा, उन्हें निराश होना पड़ सकता है।

Goosebumps 👌

when you see 40000+ people singing national anthem at Navratri Garba ground in Vadodara, Gujarat pic.twitter.com/7F9AL8khZV