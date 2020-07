वलसाड में एनडीआरएफ टीम तैनात

वलसाड. जिले में भारी बरसात की चेतावनी को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों ने भी तटीय गांवों की सुरक्षा का जायजा लेते हुए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी।

मौसम विभाग ने तूफानी बरसात होने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने तिथल समुद्री इलाके के आसपास और निचले इलाके में दौरा कर लोगों को किनारे से दूर रहने को कहा है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम को भी प्रभावित होने वाले संभावित विस्तारों में तैनात किया गया है। लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया है। अधिकारियों ने कई गांवों में जायजा लिया और लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी सामान के साथ सुरक्षित स्थान पर निकलने को कहा। सरपंचों को भी किसी घटना पर तुरंत प्रशासन को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

