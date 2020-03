NEW RECORD : सूरत में होगी श्याम जगत की सबसे बड़ी निशान पदयात्रा

- वेसू स्थित नंदिनी में तैयार हुए 1700 से अधिक निशान

- 150 श्यामभक्त जुटे हैं दिन-रात तैयारियों में

NEW RECORD: Shyam world's biggest NISHAN PAD YATRA in Surat

- More than 1700 marks prepared in Nandini at Vesu

- 150 black devotees are busy in day and night preparations