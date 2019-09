Molestation : आखिर एक दूधवाला क्यों विवाहिता को लगातार करता था फोन ?

Punagam police started investigation by registering a case of molestation against two including milkman in surat .

सूरत. पूणागाम पुलिस ने एक विवाहिता को रात में लगातार फोन कर परेशान करने के आरोप में एक दूधवाले समेत दो जनों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। मामले की जांच कर रहे पुलिस उप निरीक्षक सीआर देसाई ने बताया कि मनीष मेर नाम का दूधवाला व उसका मित्र शनी प्रजापति २६ वर्षीय विवाहिता से छेड़छाड़ कर रहे थे। पीडि़ता के घर पर दूध देने के लिए आने वाले मनीष ने पीडि़ता से उसका मोबाइल नम्बर लिया था। फिर वह किसी न किसी बहाने से पीडि़ता को फोन करने लगा। उसके साथ प्रेम संबंध बनाने की बात करने लगा। पीडि़ता ने उससे बात करना बंद कर दिया। तो वह अलग अलग नम्बर से रात में फोन कर पीडि़ता पर दबाव डालने लगा। पीडि़ता ने अपना फोन बंद कर दिया तो उसने अपने मित्र शनि प्रजापति को २२ सितम्बर की रात पीडि़ता के घर पर भेजा। उसने पीडि़ता से कहा कि अगर उसने मनीष के साथ रिश्ता नहीं बनाया तो वह उसके पति को जान से मार डालेंगे। इस पर पीडि़ता ने मंगलवार रात पूणागाम पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। पुलिस ने मनीष व उसके साथी की खोज शुरूकर दी है।