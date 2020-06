NISARG: समुद्र्र तट पर एनडीआरएफ के साथ पुलिस बल तैनात

COVID19 LOCKDOWN IN SURAT : NISARG CYCLONE

- पुलिस ने तटीय इलाकों को खाली करवाया

- निसर्ग से निपटने की कवायद

NISARG: Police force deployed along the NDRF at sea shore

- Police evacuated the coastal areas in surat

- Exercise to deal with NISARG cyclone in surat