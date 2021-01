हादसा नहीं, सोची- समझी साजिश के तहत की थी पत्नी की हत्या

- पत्नी की शिकायत पर ससुराल वालों ने पीटा था इसलिए लिया बदला

- मृतका के पति समेत दो को किया गिरफ्तार

- On the complaint of the wife, the in-laws were beaten, so took revenge

- Two including the deceased's husband arrested by crime branch in surat