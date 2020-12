COVID19 : पास कार्यकर्ता अल्पेश कथीरिया की बर्थडे पार्टी में उड़ी सोशल डिस्टेन्सिंग की धज्जिया



- सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कथीरिया समेत आधा दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार, चार पुलिसकर्मियों पर फिर कार्रवाई

- After video viral on social media, police registered a case and arrested half a dozen people including Kathiria, action also on four policemen of kamrej police station in surat rural