Corona : गुजरात के इस जिले में कोरोना का प्रभाव नहीं

भरुच जिले में अब तक कोरोना का एक भी केस नहीं

प्रशासन के साथ लोगों ने भी ली राहत की सांस



Not a single case of corona in Bharuch district so far

People also breathed a sigh of relief with the administration