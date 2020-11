FRAUD : ब्याज पर उधार दिए 4.50 करोड़ लेने को तैयार नहीं

- क्रिप्टो करेंसी घोटालों में फंसे शैलेष भट्ट व निकुंज भट्ट पर विश्वासघात कर संपति हड़पने का एक और मामला दर्ज

Shailesh Bhatt and Nikunj Bhatt caught in crypto currency scams by betraying property and register another case in varachha surat