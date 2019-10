loot : अब सिर्फ थाना प्रभारी करेंगे लूट के मामलों की जांच

surat news :

- सडक़ों पर बाइक सवार लुटेरों का आतंक, पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश

Now only police inspector will investigate cases of robbery in surat

- Panic of robbers riding bikes on the roads, Police commissioner orders