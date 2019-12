अब फास्टैग से अदा करना होगा टोल टैक्स



वापी में अभी तक 28 प्रतिशत वाहनों में ही लगे फास्टैग्स

15 दिसम्बर से देश भर में अनिवार्य



So far 28 percent vehicles in Vapi have fastags

Compulsory across the country from 15 December