lockdown : लाचार श्रमिक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा या भागते समय लगी चोटें ?

covid19 in surat :

- अमरोली में संदिग्ध हालात में हुई ओडिसा के प्रवासी श्रमिक की मौत का मामला

lockdown: helpless workers brutally beaten by police or sustained injuries while running?

-Odisha migrant laborer died in suspicious circumstances in Amroli surat