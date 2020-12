illegal liquor : अवैध शराब आपूर्ति का गेट-वे बन गया है ओलपाड़ ग्रामीण थाना !

- दो वर्षो में 13 से अधिक पुलिसकर्मी हुए निलंबित

- More than 13 policemen suspended in last two years in olpad police station