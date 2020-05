OMG : मैसेज में आए लिंक पर क्लीक किया और रुपए हुए पार

COVID19: LOCKDOWN 4.0 IN SURAT

- वराछा के युवक के साथ 51 हजार की ऑन लाइन ठगी

OMG: clicked on the link in the message and lost money - Online fraud of 51 thousand with the youth of Varachha in surat