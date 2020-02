OMG : जानिए कहां एक पुलिसकर्मी को शराब माफिया ने जिंदा जलाया !



- तापी जिले के सोनगढ़ तहसील के मयाली गांव की घटना, पुलिसकर्मी को जलाने के प्रयास में बूटलगेर भी झुलसा

OMG: Know where the liquor mafia burnt a policeman alive!

- Incident of Mayali village of Tsongarh tehsil of Tapi district, bootlegger also scorched in an attempt to burn policemen