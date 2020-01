गुजरात में भाजपाई बगावत पर, दिया सामूहिक इस्तीफा

इस्तीफा देने वालों में विजलपोर नगरपालिका प्रमुख समेत संगठन के कई पदाधिकारी शामिल विजलपोर नगर पालिका अध्यक्ष को थप्पड़ मारने वाले उपाध्यक्ष एवं बागी पार्षदों को पार्टी से बाहर करने की मांग पूरी न होने से नाराजगी प्रधानमंत्री मोदी के गृहराज्य गुजरात के नवसारी जिला भाजपा में नाराजगी

