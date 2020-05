covid19 in surat : गांव जाने के उत्साह में घंटो पहले ही लग जाते है बस कतार में

lockdown in surat :

- गोडादरा में कड़ी घूप के बावजूद लगी श्रमिक परिवारों की डेढ़ किमी लंबी कतार

covid19 in surat: the excitement of going to village takes hours in advance for city bus to railway station. One and a half km long queue of labor families in Godadara for up