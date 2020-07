भाजपा नेताओं के पोस्टर पर स्याही लगाने के मामले में पास का एक गिरफ्तार

नवसारी सांसद सीआर पाटिल के प्रदेश भाजपा प्रमुख पर बनने पर स्वागत रैली थी

There was a welcome rally when Navsari MP CR Patil became the state BJP chief