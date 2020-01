लो हो गया प्याज सस्ता, फरवरी में सामान्य हो जाएंगे भाव

मंडियों में प्याज की आवक बढ़ी, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश से नया प्याज आने लगा



Arrival of onion in mandis increased, new onion started coming from Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh besides Gujarat, Maharashtra