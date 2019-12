Onine Price ; औंधे मुंह गिरने लगा प्याज

सिलवासा. मंडियों में प्याज के भावों में गिरावट देखी जा रही है। बुधवार को थोक में प्याज के दाम घटकर 4700 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। छोटे प्याज 2600 रुपए क्विंटल पर आ गए हैं। सरकार की तरफ से उठाए गए कदम के चलते होलसेल में प्याज के दामों में गिरावट आ रही है। सस्ता होने से प्याज के खरीदार बढ़ रहे हैं। 8 दिसम्बर को प्याज के भाव 100 से 120 रुपए प्रति किलो थे, जो सप्ताह में घटकर 60 से 70 रुपए प्रति किलो आ गए हैं।

व्यापारियों के अनुसार सरकार द्वारा प्याज के दाम नियंत्रण में लाने के फैसले से ही होलसेल में गिरावट देखी जा रही है। अब होलसेल व्यापारी 25 मीट्रिक टन एवं रिटेल व्यापारी 5 हजार मीट्रिक टन प्याज का स्टोरेज रख सकते हैं। व्यापारियों द्वारा प्याज की भंडारण क्षमता तय होने से मंडियों में प्याज की आवक बढ़ी है। मंडियों में गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश से भी प्याज आने लगा है। कुछ सट्टेबाजों ने मौसमी कमी दिखाकर प्याज के भाव बढ़ाने में कोई कसर नहीें छोड़ी। व्यापारियों का कहना है कि जनवरी के अंत तक प्याज के भाव तेजी से गिर सकते हैं। फरवरी तक प्याज की नई फसल बाजार में आने लगेगी। बढ़ी कीमतों से रसोई के साथ पोहा, कचौरी आदि से प्याज गायब हो चुका है। भाव बढऩे से सडक़ों पर लगने वाले, चाट-पकौड़ी, आलू-टिकिया, समोसा, दही-बड़ा, पानी-पूरी, चाइनीज रेहडिय़ों का धंधा प्रभावित हुआ है। महंगाई से ग्राहकी कम हो गई है। प्याज की सर्वाधिक खपत सडक़ पर लगने वाले चाट, मसाले, चायनीज नॉनवेज के अलावा होटलों में होती है। छोटे कारोबारियों ने भाव बढ़ते ही प्याज से किनारा कर लिया।



तुर्की एवं इराक का प्याज 30 से 40 रुपए किलो

बाजार में तुर्की एवं इराक के प्याज पहुंच गए हैं। यह प्याज देशी प्याज की तुलना में 25 से 30 रुपए सस्ते हैं। व्यापारियों ने बताया कि मुंबई की मंडियों से तुर्की और इराक का प्याज शहर में आने लगा है। सस्ता होने से विदेशी प्याज होटल, ढाबा व भोजनालयों में ज्यादा पसंद किया जा रहा है। विदेशी प्याज देशी प्याज के आकार से बड़े हैं।

