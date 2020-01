उम्र सिर्फ 17 वर्ष, 27 मामलों में लिप्त, पिस्तौल थी जेब में और पुलिस थी पीछे....

- पुलिस का दावा हत्या, लूट, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग के 27 से अधिक मामलों में लिप्त - पूछताछ में बताया कि भाई की मौत का बदला लेने के लिए हमेशा जेब में रखता था पिस्तौल - पुलिस को देख मोटरसाइकिल पर भागा, मोटरसाइकिल स्लीप हुई और पकड़ा गया - Police claim involved in more than 27 cases of murder, robbery, chain snatching, mobile snatching in surat - In the inquiry, told that in order to avenge the death of brother, he always kept a pistol in his pocket. Seeing the police ran on the motorcycle,